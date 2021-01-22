В Италии угонщики вернули машину, узнав о болезни хозяйки

Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями, сообщает РИА Новости.

В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом.

«Положите руку на сердце и верните ее нам», — заявила девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сидении автомобиля они нашли записку от преступников.

«У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии», — написали они от руки.

Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.