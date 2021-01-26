Украина не будет возобновлять прямые покупки газа из России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.

«Газ из России напрямую наше правительство закупать не имеет намерения. Точка», — сказал Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде во вторник.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.

Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть прямые поставки газа в Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.