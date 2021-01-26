Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны. Наше государство подало все необходимые документы для получения.

Об этом премьер-министр сказал в ходе своего выступления в Верховной раде.

«Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer», — отметил глава правительства.

Отметим, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса.