Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны. Наше государство подало все необходимые документы для получения.
Об этом премьер-министр сказал в ходе своего выступления в Верховной раде.
«Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer», — отметил глава правительства.
Отметим, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса.
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