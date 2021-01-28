Toyota впервые за пять лет стала лидером по продажам авто в мире

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor в 2020 календарном году реализовал по всему миру более 9,53 млн автомобилей, став лидером по этому показателю среди других компаний. Об этом говорится в распространенном в четверг отчете Toyota Motor.
При этом объем глобальных продаж, включая показатели входящих в группу компаний Toyota производителей Daihatsu Motor и Hino Motors, упал в 2020 году на 11,3% по сравнению с 2019 годом. Однако главный конкурент японского концерна — немецкий автогигант Volkswagen — за тот же период продал около 9,3 млн автомобилей, что вывело японскую корпорацию в мировые лидеры. Последний раз Toyota возглавляла этот рейтинг в 2015 году.
Toyota Motor, несмотря на негативное влияние пандемии и приостановку работы заводов, к концу года нарастила производство до рекордного уровня за всю историю компании. Главным образом это произошло благодаря увеличению спроса в Китае, который быстрее других стран восстанавливается после сложностей, вызванных пандемией.
Продажи Toyota в Европе пострадали меньше всего по сравнению с другими регионами мира. Всего в европейских странах японский концерн реализовал около 960 тыс. авто, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году.
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