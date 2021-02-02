Для чего нужен терморегулятор: функции и принцип работы

Терморегулятор — одна из важнейших комплектующих в системе теплого пола. Прибор используется для регулировки обогрева. Пользователи могут уменьшать или увеличивать интенсивность работы системы по необходимости, настраивать температурные и временные режимы. Рациональное потребление энергии снижает регулярные затраты на оплату коммунальных услуг.

Терморегуляторы для теплого пола продлевают срок эксплуатации системы. Если кабель слишком долго пребывает в раскаленном виде, то быстро перегорает. Поэтому, рекомендуется устанавливать прибор для регулировки температуры.

Как работает термостат

Принцип действия устройства базируется на замыкании и размыкании цепи при достижении установленных параметров. Нужно лишь задать настройки, и терморегулятор для электрического теплого пола будет работать автоматически. Например, на приборе установлено максимальное значение +20 °С. Если термодатчик зафиксировал, что температура воздуха ниже, регулятор подает энергию на нагревательные элементы. Как только воздух в комнате прогреется до +21 °С, термореле размыкает цепь.

Как выбрать терморегулятор

Функционал устройства во многом зависит от вида и характеристик прибора. Терморегуляторы бывают трех типов:

электромеханические (аналоговые). Преимущества таких устройств — простота, надежность и приемлемая стоимость. Аналоговые терморегуляторы поддерживают заданные режимы, но не отличаются точностью, поскольку значения температур устанавливаются вручную;

цифровые. Эти приборы более современные и точные. Значения температуры вводятся вручную, но с использованием кнопок или сенсорной панели. Цифровой терморегулятор обеспечивает точность настроек до 0,5 °С;

программируемые — самая функциональная разновидность регуляторов. Такие устройства позволяют настроить работу электрического теплого пола по графику, заданному пользователем: например, включение обогрева на ночь и отключение — утром.

Часто приборы контроля температур идут в комплекте с нагревательной системой. Однако купить терморегулятор для теплого пола можно и отдельно. Главное — учесть несколько факторов:

предельные параметры нагрузки прибора должны на 20–30 % превышать мощность контролируемого поля;

термостат для теплого пола должен быть совместим с датчиками вашей системы;

выбор зависит от площади и планировки отапливаемого помещения.

Где купить терморегулятор

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