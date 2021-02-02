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Для чего нужен терморегулятор: функции и принцип работы

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Для чего нужен терморегулятор: функции и принцип работы

Терморегулятор — одна из важнейших комплектующих в системе теплого пола. Прибор используется для регулировки обогрева. Пользователи могут уменьшать или увеличивать интенсивность работы системы по необходимости, настраивать температурные и временные режимы. Рациональное потребление энергии снижает регулярные затраты на оплату коммунальных услуг.

Терморегуляторы для теплого пола продлевают срок эксплуатации системы. Если кабель слишком долго пребывает в раскаленном виде, то быстро перегорает. Поэтому, рекомендуется устанавливать прибор для регулировки температуры.

Как работает термостат

Принцип действия устройства базируется на замыкании и размыкании цепи при достижении установленных параметров. Нужно лишь задать настройки, и терморегулятор для электрического теплого пола будет работать автоматически. Например, на приборе установлено максимальное значение +20 °С. Если термодатчик зафиксировал, что температура воздуха ниже, регулятор подает энергию на нагревательные элементы. Как только воздух в комнате прогреется до +21 °С, термореле размыкает цепь.

Как выбрать терморегулятор

Функционал устройства во многом зависит от вида и характеристик прибора. Терморегуляторы бывают трех типов:

  • электромеханические (аналоговые). Преимущества таких устройств — простота, надежность и приемлемая стоимость. Аналоговые терморегуляторы поддерживают заданные режимы, но не отличаются точностью, поскольку значения температур устанавливаются вручную;
  • цифровые. Эти приборы более современные и точные. Значения температуры вводятся вручную, но с использованием кнопок или сенсорной панели. Цифровой терморегулятор обеспечивает точность настроек до 0,5 °С;
  • программируемые — самая функциональная разновидность регуляторов. Такие устройства позволяют настроить работу электрического теплого пола по графику, заданному пользователем: например, включение обогрева на ночь и отключение — утром.

Часто приборы контроля температур идут в комплекте с нагревательной системой. Однако купить терморегулятор для теплого пола можно и отдельно. Главное — учесть несколько факторов:

  • предельные параметры нагрузки прибора должны на 20–30 % превышать мощность контролируемого поля;
  • термостат для теплого пола должен быть совместим с датчиками вашей системы;
  • выбор зависит от площади и планировки отапливаемого помещения.

Где купить терморегулятор

Эффективность работы прибора зависит от качества оборудования. Выбирайте продукцию надежных производителей. В интернет-магазине «РДмаркет» можно заказать приборы с официальной гарантией 2–5 лет. В продаже есть терморегуляторы от Nexans (Норвегия), OJ Electronics (Дания) и ProfiTherm Eko (Украина, Польша) по выгодным ценам. Доставка осуществляется во все регионы Украины. Консультанты магазина помогут выбрать приборы с учетом требований и характеристик системы обогрева. В Киеве и Киевской области компания предлагает услуги монтажа. Все работы выполняются быстро и с полным соблюдением технологических требований.

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