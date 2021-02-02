Для чего нужен терморегулятор: функции и принцип работы

Терморегулятор — одна из важнейших комплектующих в системе теплого пола. Прибор используется для регулировки обогрева. Пользователи могут уменьшать или увеличивать интенсивность работы системы по необходимости, настраивать температурные и временные режимы. Рациональное потребление энергии снижает регулярные затраты на оплату коммунальных услуг.
Терморегуляторы для теплого пола продлевают срок эксплуатации системы. Если кабель слишком долго пребывает в раскаленном виде, то быстро перегорает. Поэтому, рекомендуется устанавливать прибор для регулировки температуры.
Принцип действия устройства базируется на замыкании и размыкании цепи при достижении установленных параметров. Нужно лишь задать настройки, и терморегулятор для электрического теплого пола будет работать автоматически. Например, на приборе установлено максимальное значение +20 °С. Если термодатчик зафиксировал, что температура воздуха ниже, регулятор подает энергию на нагревательные элементы. Как только воздух в комнате прогреется до +21 °С, термореле размыкает цепь.
Функционал устройства во многом зависит от вида и характеристик прибора. Терморегуляторы бывают трех типов:
Часто приборы контроля температур идут в комплекте с нагревательной системой. Однако купить терморегулятор для теплого пола можно и отдельно. Главное — учесть несколько факторов:
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