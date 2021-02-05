В ВОЗ отметили замедление темпов распространения коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения, — отметила она. — Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи».

«Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять, — подчеркнула ван Керкхове. — Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно».

2 февраля ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года — 870,8 тыс. случаев — был зафиксирован 10 января.