Байден предложил лишить Трампа допуска к секретной информации

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов, которые разведка регулярно проводит для руководства.
«Я думаю, что нет», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущего, должен ли Трамп иметь к брифингам доступ.
Президент пояснил, что это связано с «его (Трампа — Ред.) странным поведением и не связано с бунтом (штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января — Ред.)».
На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: «Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что нет никакой необходимости ему иметь это... разведывательные брифинги. Что толку давать ему разведывательный инструктаж? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что может оступиться и что-то рассказать?».
Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после того, как покинули свой пост.
Ранее Белый дом заявил, что вопрос о лишении Трампа брифингов находится на рассмотрении.
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