Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных

Количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за все время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице организации в Twitter.

«В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения», — заявил он.

Однако Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По ее словам, это произошло за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса.

По данным ВОЗ, всего за время пандемии в мире коронавирусом заразились более 104 млн человек. Из них свыше 2,2 млн человек умерли.

Гебрейесус ранее предупреждал, что «вакцинный национализм», то есть неравномерное распределение препаратов между странами, может обойтись мировой экономике более чем в $9 трлн. Почти половина от этой суммы — $4,5 трлн — придется на самые обеспеченные страны, такие как США, Великобритания и Германия, подсчитал Исследовательский фонд Международной торговой палаты.

По словам главы ВОЗ, «обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые — сидят и ждут», и с каждым днем разрыв между имущими и неимущими увеличивается. Гебрейесус заявил, что из-за неравномерного распределения препарата человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала». Он указывал, что по состоянию на середину января в 49 стран с более высокими доходами поставили более 39 млн доз препарата от коронавируса, а в страну с самым низким уровнем дохода — только 25.

Тему «вакцинного национализма» также поднимал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркивал, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призвал финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран.