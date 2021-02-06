Карточка с автографом Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные $1,44 млн

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн. Об этом сообщает портал TMZ Sports.
Карточка была выпущена в 1997 году в количестве 23 штук. Качество карточки и подписи на ней были оценены как «почти в отличном состоянии». Помимо автографа, на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1992 года. Покупатель предпочел сохранить анонимность.
Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составлял $915 тыc. и был установлен несколько месяцев назад. Отмечается, что стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко возросла после выхода мини-сериала «Последний танец».
57-летний Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он также играл за «Вашингтон», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.
В Матче всех звезд 1992 года Джордан вышел в стартовой пятерке команды Восточной конференции, набрал 18 очков и отдал пять передач.
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