Байден назвал условие снятия санкций с Ирана

США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.

После этого он утвердительно кивнул, когда она уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран.