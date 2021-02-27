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Байден пригрозил наказанием Ирану после авиаудара США по Сирии

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Байден пригрозил наказанием Ирану после авиаудара США по Сирии

Действия Ирана не останутся безнаказанными, заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какой сигнал Вашингтон хотел направить Тегерану своим авиаударом в Сирии.

«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — цитирует его агентство Reuters.

ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам сирийских ополченцев, которых поддерживает Тегеран, в ночь на 26 февраля. В Минобороны США заявили, что он носил оборонительный характер.

Газета Politico писала, что американскому авиаудару предшествовали несколько атак на американских военных в Ираке, предположительно, осуществленных боевиками. В ходе одной из них у международного аэропорта Эрбиль погиб американский солдат, еще девять человек пострадали. Также один человек пострадал в ходе ракетного обстрела авиабазы Балад. Кроме того, в субботу, 20 февраля, две ракеты упали на территории «зеленой зоны» в Багдаде, недалеко от посольства США.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, удар ВВС США был нанесен по объектам боевиков, расположенным у города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Два истребителя F-15 выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены. Кирби заявил также, что у американских военных есть данные о потерях среди боевиков, но не стал их приводить.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. Американская сторона сообщила также, что уведомила о предстоящем ударе Россию и партнеров по коалиции.

США, Сирия, Иран, Джо Байден
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