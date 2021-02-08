Из-за снегопада ограничили движение грузовиков в семи областях

В связи со значительными осадками с понедельника 8 февраля временно ограничено движение большегрузного транспорта на некоторых дорогах в Житомирской, Черниговской, Волынской, Ровенской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что ограничения введены с целью проведения снегоочистительных работ и во избежание скопления автотранспорта на проезжей части дорог.

Поэтому в Житомирской области с 12:00 8 февраля ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

В Черниговской области с 13:00 8 февраля действуют ограничения в направлении Киева на дорогах М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (от границы с Киевской областью до КПП «Новые Яриловичи») и Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Волынской области запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автомобильной дороге Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / на участке с. Торчин - с.Шклинь; движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств ограничено на автомобильных дорогах государственного значения:

Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / на участке Владимир-Волынский - с.Павловка;

Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Михайловка на участке с.Павловка - смт.Локачи; Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).

На Ровенщине с 12:00 8 февраля ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города на участке автодороги М-06 Киев - Чоп, км 258 + 513 432 + 877.

В Черкасской области с 13.00 8 февраля ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах области: М-05 Киев - Одесса (км 143 + 009 - км 237 + 089); Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 687- км 242 + 004); Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь (км 81 + 003 - км 168 + 695).

На Полтавщине на двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

В Киевской области с 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области. В частности, ограничения действуют на дорогах М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп, М-07 Киев-Ковель - Ягодин, Н -01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь.

Кроме того, с 15.00 запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через г. Киев.

Информация о снятии ограничений и возобновлении движения автотранспорта в областях будет даваться дополнительно.

Как сообщалось, в понедельник, 8 февраля, в большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительные осадки в виде снега, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем на Закарпатье значительный дождь; на дорогах гололедица.