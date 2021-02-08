Зеленский пообещал отменить все карантинные ограничения для тех, кто вакцинируется от коронавируса

Президент Владимир Зеленский пообещал, что для украинцев, которые прививаются от коронавируса или переболеет, будут «отменять любые запреты». Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мы будем как государство отменять любые запреты, особенно для людей, которые вакцинируются или переболели COVID-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что вакцинация в Украине будет добровольной. Однако, по словам президента, все, кто работают на государственных должностях и контактируют с людьми, должны сделать прививку.

Также Зеленский обратил внимание на то, что в Украине карантин намного мягче, чем во многих других государствах.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что первый этап вакцинации украинцев от коронавируса стартует в середине февраля, а второй этап вакцинации запланирован на март.