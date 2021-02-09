Android 12 получит кардинально новый интерфейс

Новая версия операционной системы Android получит масштабный редизайн. Скриншоты, иллюстрирующие обновленный интерфейс самой популярной мобильной ОС появились на форуме разработчиков XDA.
Так, судя по скриншотам, в Android 12 переработают внешний вид панели уведомлений — ее фон станет прозрачным, а оттенок будет зависеть от выбранной темы.
В новой версии «зеленого робота» элементы интерфейса станут более округлыми. Среди других изменений — изменение настроек конфиденциальности, обновленное меню виджетов и ряд прочих улучшений. В очередной раз Google изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.
Первую бета-версию Android 12 разработчики должны выпустить в феврале-марте 2021 года. Финальный релиз новой версии операционной системы Google ожидается в конце лета этого года.
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