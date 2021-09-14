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В Южной Корее оштрафовали Google за навязывание Android

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В Южной Корее оштрафовали Google за навязывание Android

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 207,4 млрд вон ($176,8 млн) за принуждение производителей смартфонов использовать на аппаратах только мобильную операционную систему Android, сообщает Yonhap.

Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) с 2016 года ведет расследование по обвинениям Google в том, что она препятствует местным производителям смартфонов, таким как Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc., использовать операционные системы, разработанные конкурентами.

По данным регулятора, Google препятствует рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключать «соглашение о борьбе с дроблением (AFA)», когда они подписывают ключевые контракты с Google. По этому соглашению производителям устройств не разрешается устанавливать на свои продукты модифицированные версии ОС Android и самим модифицировать систему.

Кроме того, KFTC расследует еще три дела в отношении Google: о принуждении выпускать мобильные игровые приложения только в своем магазине Google Play, о недобросовестной деловой практике Google в отношении продажи цифровой рекламы, а также о новой политике выставления счетов Google.

«Мы ожидаем, что принятые меры помогут подготовить почву для возрождения конкуренции на рынках мобильных ОС и приложений. Ожидается, что это также поможет запуску инновационных товаров и услуг на рынках интеллектуальных устройств», — цитирует агентство сообщение KFTC.

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В Google заявили, что будут обжаловать решение регулятора, поскольку решение KFTC «подрывает преимущества, которыми пользуются потребители».

Это второй по величине штраф за историю антимонопольных органов Южной Кореи с тех пор, как KFTC оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 1,03 трлн вон в 2016 году, отмечает агентство. Парламент Южной Кореи в августе одобрил закон, который ограничит доминирование Google и Apple в отношении платежей в своих магазинах приложений.

Google, Южная Корея, Android
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