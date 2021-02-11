Зеленский озвучил цифры потерь Украины на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также подчеркнул необходимость режима прекращения огня.

«Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову „перемирие“, режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских», — цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.

В этом контексте президент напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, «что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Согласно информации, послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Памятный знак украинским военным, которые погибли в боях, защищая Авдеевку, установили в сентябре 2017 года по инициативе командования 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.