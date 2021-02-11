Deutsche Bank ожидает серьезного роста стоимости ВВП-варрантов Украины

Благодаря восстановлению экономики Украины ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140-170% по сравнению с текущей рыночной ценой в 113%.
Об этом говорится в аналитической записке аналитиков Deutsche Bank, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно аналитической записке Deutsche Bank, Минфин Украины может продолжить выкуп этих ценных бумаг.
«Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в прошлом году, и мы считаем, что он сделает это еще», — говорится в записке.
«Аналитики в своих расчетах исходят из предположений, что падение ВВП Украины составило в прошлом году 4,4%, а в 2021-м экономика вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривны в этом году составит 28 грн/доллар», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе 2020-го Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.
По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году, Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.
Доходность варрантов привязана к показателю ВВП Украины.
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