В мире появилась пятая страна с более чем 4 млн заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 15,1 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано более 4,01 млн случаев инфицирования.

Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, в которой выявили более 4 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было отмечено 758 летальных исходов. Днем ранее власти сообщали о 678 смертях и 13,5 тыс. случаев заражения. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 115 529 человек, что является самым высоким показателем в Европе.