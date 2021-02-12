В мире появилась пятая страна с более чем 4 млн заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 15,1 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано более 4,01 млн случаев инфицирования.
Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, в которой выявили более 4 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.
За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было отмечено 758 летальных исходов. Днем ранее власти сообщали о 678 смертях и 13,5 тыс. случаев заражения. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 115 529 человек, что является самым высоким показателем в Европе.
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