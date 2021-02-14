В Швеции призвали давить на ФРГ по вопросу «Северного потока — 2»

Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил главе МИД страны Анн Линде запрос с призывом оказать давление на Берлин по вопросу «Северного потока — 2», сообщает RT.

Седер предложил противодействовать строительству газопровода в качестве ответа на действия России по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, объявленным Москвой персонами нон грата. Также он упомянул о рискованном для ЕС характере проекта.

«Российский газопровод „Северный поток — 2“, идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа», — подчеркнул евродепутат.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. В конце 2019 года Вашингтон принял оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Из-за этого строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна «Фортуна» с якорным позиционированием.

Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и владеющая им компания «КВТ-Рус».

По данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.

Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью «Фортуны» до конца мая. При этом сейчас работы ведут в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, согласно которому строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.