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Под Киевом ввели карантин из-за птичьего гриппа

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Под Киевом ввели карантин из-за птичьего гриппа

В поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский Киевской области) выявили вирус птичьего гриппа. В области ввели карантин.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

«В буферную зону (защиты) попала территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в которую включен населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово», — говорится в сообщении.

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены поселки Бородянка, Немешаево, Бабинцы, села Пороскотень, Новая Гребля, Вабля, Пилиповичи, Микуличи, Здвижевка, Диброва, Козинцы, села Червоная Горка, Плахтянка, Мироцкое.

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Напомним, в декабре 2020 года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.

Киевская область, птичий грипп
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