В Украине за сутки 6 295 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 295 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 4 539 человек, умерло 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 225 человек; летальных случаев — 73; выздоровело — 4 539 человек», — написал министр на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования COVID-19, 18 февраля было зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 299 967 человек, 25 045 человек — умерли, выздоровели — 1 144 516 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415).