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Сытник может быть уволен, но переговоры о его будущем еще продолжаются, - эксперт

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Сытник может быть уволен, но переговоры о его будущем еще продолжаются, - эксперт

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула необходимость сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро, но отметила, что выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом.

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

По мнению политолога Руслана Бортника, подобное заявление говорит о том, что Запад и Офис президента могут договориться о замене директора НАБУ Артема Сытника.

«Замена Сытника вполне возможна. Об этом говорит и законопроект, который был принят правительством. Но переговоры по поводу его судьбы еще продолжаются, по-видимому пока нет четкой позиции новой администрации США в отношении будущего Сытника», — заявил он.

В то же время он считает неискренним заявление посла о независимости НАБУ.

«Этот орган должен быть независимым от коррупционеров и от внешнего влияния, но, все же, это государственный орган, который должен зависеть от государства. Не от конкретных людей в этом государстве, а в целом от государства. Западные же партнеры делают все для того, чтобы сохранить свой контроль и свое влияние на НАБУ, понимая, что этот мегаправовой монстр обладает информацией по каждому представителю украинской политической и экономической элиты. И здесь мы, возможно, видим попытку посла успокоить, сказать: „нет, нет, вы же сами будете формировать НАБУ“. Потому что на Западе понимают, что все-таки украинское общество негативно воспринимает внешнее управление», — отметил эксперт.

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Как долго в таких условиях Артем Сытник сможет оставаться главой НАБУ, политолог сказать затрудняется. По его мнению, этот вопрос решается не в Украине.

«Это зависит от переговоров между Офисом президента и послами Большой семерки, Офисом президента и американскими партнерами. Если убрать тот фактор, что судьба украинского чиновника решается в результате таких переговоров, то Сытник, конечно, давним давно должен был быть уволен. Есть решение суда в отношении Сытника, что он совершил коррупционное правонарушение, есть решение Окружного административного суда, есть решение Конституционного суда, то есть юридической базы для увольнения Сытника с головой. И он остается на своей должности, игнорируя решение Конституционного суда, только благодаря высокому политическому покровительству, которое, похоже, превышает силу украинской Конституции», — отметил эксперт.

НАБУ, Артем Сытник
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Вторник, 23 февраля 2021
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