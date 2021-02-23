На следующей неделе с Арбузова и Табачника могут снять европейские санкции

Послы Европейского Союза на следующей неделе снимут санкции против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, не приводя источник этой информации.

Отметим, Арбузов был и.о. главы правительства с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.

Сейчас в списке осталось всего 8 человек, включая сбежавшего президент Виктора Януковича и его сына Александра.