В Telegram теперь стали возможны «безлимитные» группы с голосовым общением

Участвовать в групповых чатах Telegram теперь сможет неограниченное число пользователей, общаться друг с другом они смогут в групповом голосовом чате, сообщается в блоге Telegram.
До этого в групповых чатах могли участвовать до 200 тыс. пользователей. Теперь при приближении к этой отметке группу можно преобразовать в группу трансляций — с неограниченным числом участников. Писать сообщения в таких группах разрешено только администраторам, а участники смогут общаться в групповом голосовом чате.
«Группы для трансляций подходят крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников», — отметили в Telegram.
Кроме того, в месенджере появился ряд других обновлений. Теперь функция автоматического удаления сообщений доступна в любых чатах, появилась возможность отправлять временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также устанавливать на экраны телефона виджеты для быстрого доступа к чатам.
Telegram запустил голосовые чаты в конце прошлого года. Мессенджер позиционировал их как виртуальный офис или площадку для неформальных разговоров.
Обновление Telegram вышло на фоне роста популярности приложения Clubhouse. Попасть в него можно по приглашению, пока сервис доступен только на iOS. Популярность Clubhouse выросла в том числе после того, как им начали пользоваться знаменитости, в частности глава Tesla Илон Маск, а также актеры Джаред Лето и Кевин Харт.
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