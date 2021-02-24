В России переизбрали главу «Газпрома» еще на пять лет

Совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера председателем правления госкомпании на новый пятилетний срок, начиная с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании.

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО „Газпром“ и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет», — сообщается в релизе.

Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года, и 31 мая 2021 года истекал его предыдущий пятилетий срок на этом посту.