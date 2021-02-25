Попытка переворота в Армении: премьер уволил главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. С таким заявлением он выступил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей», — отметил он.

Ранее военные заявили о том, что «премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того, как был уволен первый заместитель начальника Главного штаба Тиран Хачатрян.

«Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом», — говорится в заявлении военных.

В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.