Витренко не хочет никакую другую должность кроме первого вице-премьера

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявляет, что, так как его приглашали на должность первого вице-премьера — министра энергетики, он не уверен, что будет рассматривать другие предложения.
«С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-либо временно исполняющий обязанности — это временное решение», — как передает Интерфакс-Украина, об этом сказал Витренко журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, позволит ли ему принятый Верховной Радой закон полноценно выполнять свои обязанности в статусе «и.о.».
В то же время, он отметил, что не владеет информацией относительно того, будет ли его кандидатура вновь вноситься на должность и когда.
«Меня приглашали на должность первого вице-премьера — министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать», — подчеркнул Витренко, отвечая на вопрос, останется ли он в министерстве, если его не назначат министром.
Как сообщалось, Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня — и.о. министра энергетики Витренко).
До этого парламент дважды не поддержал кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.
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