В больнице Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел в черновицкой Городской больнице № 1, есть пострадавшие. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

«В Городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.

Взрыв в Городской клинической больнице № 1 в Черновцах произошел в результате вспышки кислородной трубы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вспышка произошла в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания больницы в субботу, 27 февраля, в 13:15.

«В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — указывается в сообщении.

К борьбе с огнем привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.