В больнице Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел в черновицкой Городской больнице № 1, есть пострадавшие. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.
«В Городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие», — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.
Взрыв в Городской клинической больнице № 1 в Черновцах произошел в результате вспышки кислородной трубы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что вспышка произошла в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания больницы в субботу, 27 февраля, в 13:15.
«В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — указывается в сообщении.
К борьбе с огнем привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.
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