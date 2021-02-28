Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было, – мэр

Пожар в одной из палат в городской больнице № 1 в Черновцах не связан с проблемами с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было, заявил городской голова Роман Кличук.
«Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут», — написал Кличук в соцсети Facebook.
«Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Узнать о том, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103», — добавил мэр.
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