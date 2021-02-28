Второй пациент умер после пожара в больнице в Черновцах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о гибели второго пациента вследствие пожара в Городской клинической больнице № 1 Черновцов, который произошел в субботу. Об этом говорится в сообщении ведомства в воскресенье.
«Вследствие происшествия погибли два человека (второй человек, который пострадал во время пожара, погиб в больнице ночью 28 февраля)», — говорится в нем.
Пожар в черновицкой больнице, которая занимается лечением пациентов с коронавирусом, произошел в субботу около 13:00. По данным ГСЧС, в одной из палат медицинского учреждения случилось «возгорание кислородной трубы — хлопок». Изначально сообщалось о гибели инфицированного коронавирусом 75-летнего мужчины, а также о том, что еще один пациент получил 75% ожогов тела. Полиция завела уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. По предварительной версии, правила нарушил один из больных.
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