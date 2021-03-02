Уже третья женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

Еще одна женщина обвинила губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в неподобающем поведении. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The New York Times.
По словам 33-летней Анны Рух, которые приводит издание, инцидент произошел в сентябре 2019 года на свадьбе ее друзей, где в том числе присутствовал Куомо. Губернатор Нью-Йорка, по утверждению женщины, подошел к ней и после обмена парой фраз взял ее за талию. Встретив сопротивление со стороны Рух, Куомо якобы положил руки ей на лицо и предпринял попытку поцеловать ее в губы, в ответ на что женщина отклонилась, подставив губернатору щеку.
Рух утверждает, что губернатор своими действиям заставил ее почувствовать себя «некомфортно и растерянно». Неподобающее поведение Куомо, по информации The New York Times, подтверждается сообщениями, которые Рух направила позднее в тот день своим друзьям.
Ранее две бывшие подчиненные Куомо — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан — выступили с утверждением, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в субботу, Бойлан — в декабре 2020 года. Губернатор в обоих случаях это отрицает.
Это уже не первый скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор Нью-Йорка. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.
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