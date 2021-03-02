Журналисты закрытых Зеленским каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились с просьбой о встрече к Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю

Журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты президентом Украины Владимиром Зеленским обратились с просьбой о встрече с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Полный текст письма размещен на сайте канала 112 Украина.

«Его Превосходительству, господину Шарлю Мишелю

Президенту Европейского Совета

Ваше Превосходительство,

Журналисты трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», «Ньюзван» и «ЗИК» пользуются этой возможностью для прочего, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече для того, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинская власть запретила трансляцию трех ведущих телевизионных каналов — сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций. Для нас будет честью встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине.

Мы уверены, что встреча Его Превосходительства с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика вашего визита в Украину, просим вас отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг наших телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса на заседаниях Европейского Совета.

Вкратце, главные обстоятельства закрытия телеканалов можно описать следующим образом:

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы «112 Украина», «Ньюзван» и «ЗИК». Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал «Перший Незалежний», который объединил коллективы «112 Украина», «Ньюзван» и «ЗИК».

26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указанию властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам было отказано в праве на работу и лишены доступа к нашей аудитории.

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов.

С уважением, коллектив телеканала «Перший Незалежний», — отмечается в нем.