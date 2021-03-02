США запретили экспорт в Россию оборонных технологий

США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, в космической сфере будет сделано частичное исключение, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.

Там отмечается, что при этом экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.

Напомним, что Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, они включают экспортные и визовые ограничения.