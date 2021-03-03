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Профильный комитет Рады подержал отмену тысяч советских актов

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Профильный комитет Рады подержал отмену тысяч советских актов

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о «десоветизации» законодательства Украины (№ 4284).

Соответствующее решение члены комитета приняли на своем заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

«Есть предложение: рекомендовать Верховной Раде Украины проект № 4284 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу», — озвучил решение руководитель комитета Андрей Клочко (фракция «Слуга народа»).

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Этот законопроект отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, а также определяет более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР таковыми, которые не применяются на территории Украины.

Верховная Рада, десоветизация
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Среда, 3 марта 2021
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