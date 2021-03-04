Нацбанк повысил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку на 0,5% до 6,5% годовых. Решение обосновано, прежде всего, высокой неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Об этом представители НБУ сообщили на пресс-конференции.

Напомним, что НБУ в январе не менял учетную ставку. До этого, 10 декабря, Нацбанк также оставил учетную ставку без изменений — 6%.

При этом банкиры еще в июле ждали, что правление НБУ может снизить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 5% годовых, учитывая небольшое ускорение инфляции в июне и по итогам мая.