Делегация британских военных посетила зону проведения Операции объединенных сил

Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила зону проведения Операции объединенных сил (ООС), сообщает пресс-центра штаба ООС.
«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией безопасности на Востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в рамках операции „ORBITAL“. В частности, иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске», — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.
Отмечается, что во время брифинга заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ЦВС ознакомили делегацию Вооруженных Сил Великобритании с ситуацией безопасности на востоке.
«Кроме этого, в рамках визита делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске. Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН», — отмечают в пресс-центре.
Там напоминают, что в 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о создании тренировочной группы британских инструкторов (операция «ORBITAL») и направления военного персонала в Украине для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины.
Начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлено более 22 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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