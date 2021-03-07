Делегация британских военных посетила зону проведения Операции объединенных сил

Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила зону проведения Операции объединенных сил (ООС), сообщает пресс-центра штаба ООС.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией безопасности на Востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в рамках операции „ORBITAL“. В частности, иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске», — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

Отмечается, что во время брифинга заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ЦВС ознакомили делегацию Вооруженных Сил Великобритании с ситуацией безопасности на востоке.

«Кроме этого, в рамках визита делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске. Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН», — отмечают в пресс-центре.

Там напоминают, что в 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о создании тренировочной группы британских инструкторов (операция «ORBITAL») и направления военного персонала в Украине для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины.

Начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлено более 22 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.