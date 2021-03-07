Facebook заблокировал статью российского СМИ про «украинских радикалов»

Социальная сеть Facebook заблокировала статью российского ресурса РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную.

Заблокированная статья РБК была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось, что служба совместно с МВД и СК пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, якобы причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек, в возрасте 18, 19 и 33 лет, и иных неустановленных лиц.

«В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake, с которым сотрудничает Facebook.

Соцсеть руководствовалась выводом, что «многие российские средства массовой информации» сообщили о якобы выявленной в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ и утверждали, что в группу входили трое местных жителей: Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов. В частности, эти имена называл «Коммерсантъ». Газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что радикальную группу в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов, а в Воронеже ячейка МКУ появилась в начале прошлого года. В релизе ФСБ, сообщении СК и публикации РБК имена не назывались. В сообщении Facebook указывается, что в самом пресс-релизе СК не упоминается о каких-либо украинских связях задержанных.

Ведущий дело следователь Илья Бичев в интервью StopFake сказал, что информации о причастности Гребенщикова, Шмелева и Симонова к украинской нацистской группировке прессе он не давал, но отказался подтвердить или опровергнуть, есть ли это в материалах дела, ссылаясь на тайну следствия, говорится в сообщении.

Facebook привлек сторонних подрядчиков для проверки фактов после обвинений в неспособности определить и удалить дезинформацию, появившуюся на фоне избирательной президентской кампании в США в 2016 году. В июне прошлого года Facebook сообщил, что в рамках программы по фактчекингу сотрудничает с 50 с лишним партнерами по всему миру.

Украинский сайт StopFake соцсеть привлекла для проверки фактов в постах в апреле 2019-го. В июле прошлого года The New York Times писала, что ресурс обвинили в связях с ультраправыми и националистами. В начале июля издание «Заборона» опубликовало статью, в которой утверждалось, что представители StopFake связаны с членами ультраправого движения. В статье говорилось, что один из лидеров StopFake Марко Супрун был сфотографирован в компании музыкантов одного из самых популярных среди праворадикалов коллективов «Сокира Перуна». «Заборона» утверждала, что группы направления white power rock, к которому относится коллектив, продвигают идеи расизма и антисемитизма.

Cайт StopFake отрицал все обвинения в связях с членами ультраправого движения и утверждал, что они наносят моральный и репутационный ущерб организации. В ответ на эту публикацию в Facebook заявляли, что все фактчекеры следуют своду принципов, который способствует беспристрастной и справедливой оценке фактов в постах.