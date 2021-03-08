Новая Зеландия закупила вакцину от COVID-19 для всех жителей страны

Новая Зеландия закупила достаточное для вакцинации всего населения страны количество доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech, сообщила премьер-министр республики Джасинда Ардерн в ходе брифинга. Брифинг транслировался на ее странице в Facebook.
Ардерн сообщила, что Новая Зеландия подписала соглашение с Pfizer о предварительном приобретении дополнительных 8,5 млн доз вакцины. Изначально страна заключила соглашение на покупку 1,5 млн доз вакцины. Такого числа доз хватит на 4,25 млн и 750 тыс. человек соответственно. «Это изменение означает, что мы закупим достаточно для полной вакцинации всех граждан Новой Зеландии препаратом Pfizer»,— сказала она.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии с начала пандемии было выявлено 2405 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 2301 человек, умерли 26 пациентов с COVID-19.
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