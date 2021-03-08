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В Финляндии закрывают рестораны и бары

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В Финляндии закрывают рестораны и бары

Власти Финляндии на три недели закроют рестораны и бары почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил портал Yle.

Соответствующее решение принял парламент страны. Оно вступит в силу после того, как его одобрит президент. Ожидается, что это произойдет вечером 8 марта.

Ресторанам и барам запретят принимать посетителей, но разрешат готовить навынос. Ограничение коснется заведений в 15 регионах страны, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

На прошлой неделе в ресторанах Финляндии временно запретили петь и танцевать. Посетители могут находиться только за своим столиком. Вставать из-за него им разрешено только в уборную, покурить или забрать напиток со стойки. Эти ограничения для ресторанов введены до конца июня, но могут быть сняты раньше, если ситуация с COVID-19 улучшится.

8 марта в Финляндии начался трехнедельный локдаун. Он будет действовать во всей регионах страны, кроме трех.

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На эти три недели старшеклассников, учащихся гимназий и профучилищ переведут на дистанционное обучение. Чрезвычайное положение, введенное в Финляндии 1 марта, в случае ухудшения ситуации с COVID-19 также позволяет властям ввести ряд других мер, в том числе ограничить передвижение между регионами.

С начала пандемии в Финляндии выявили 62,5 тыс. заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 767 заразившихся.

Финляндия, карантин
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