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Олимпиада в Токио может пройти без иностранных болельщиков

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Олимпиада в Токио может пройти без иностранных болельщиков

Правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, уже на следующей неделе соответствующее решение будет утверждено на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

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По данным опроса, проведенного общенациональной газетой «Иомиури», более 90% японцев считают, что предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии она была перенесена на год и теперь планируется на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.

Олимпиада-2020
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Вторник, 9 марта 2021
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