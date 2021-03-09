Олимпиада в Токио может пройти без иностранных болельщиков

Правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.
По его данным, уже на следующей неделе соответствующее решение будет утверждено на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.
В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.
По данным опроса, проведенного общенациональной газетой «Иомиури», более 90% японцев считают, что предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса.
Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии она была перенесена на год и теперь планируется на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016