Войти
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
официально
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации
позиция
Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

В Франции протестующие захватили три театра, требуя снятия ограничений на работу сферы культуры

358
В Франции протестующие захватили три театра, требуя снятия ограничений на работу сферы культуры

Студенты, актеры и работники культурной отрасли Франции организовали пикеты возле трех крупных театров страны, требуя возобновить работу культурных учреждений, закрытых из-за ковидных ограничений. Об этом сообщает в среду радио France Info.

Первый пикет организовали в театре «Одеон» еще 4 марта. Накануне акция распространилась на театр «Коллин» (Theatre de la Colline) на востоке Парижа: около 30 студентов зашли в здание, держа в руках плакаты с надписями «Нужно открываться», «Культура умирает, поколение под угрозой». Еще несколько десятков участников акции расположились у входа в здание. Аналогичная акция началась и в Национальном театре Страсбурга.

По данным радиостанции, костяк протеста составляют студенты Национальной консерватории драматического искусства (CNSAD), Высшей школы драматического искусства (Esad) и Школы театра-студии «Аньер». 6 марта к засевшим в театре «Одеон» протестующим приезжала министр культуры Розлин Башло. Она заверила их в том, что продолжит консультации по защите оставшихся без работы артистов и других работников культуры. Тем не менее во вторник культурное подразделение профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) опубликовало призыв «продолжать оккупацию» театров.

Читайте также: В Испании работают над внедрением паспорта вакцинации

Театры, музеи и другие культурные учреждения закрыты во Франции с конца октября, когда в стране во второй раз был введен режим самоизоляции. Согласно предварительному плану, озвученному в конце ноября, их открытие должно было состояться в январе, однако с начала года во Франции наблюдается стабильно высокая заболеваемость COVID-19 — более 20 тыс. случаев в сутки, — из-за чего власти постоянно откладывают открытие ресторанов, театров и музеев и до сих пор не была озвучена даже примерная дата, когда это может произойти.

Франция, театр, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016