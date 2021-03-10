В Франции протестующие захватили три театра, требуя снятия ограничений на работу сферы культуры

Студенты, актеры и работники культурной отрасли Франции организовали пикеты возле трех крупных театров страны, требуя возобновить работу культурных учреждений, закрытых из-за ковидных ограничений. Об этом сообщает в среду радио France Info.
Первый пикет организовали в театре «Одеон» еще 4 марта. Накануне акция распространилась на театр «Коллин» (Theatre de la Colline) на востоке Парижа: около 30 студентов зашли в здание, держа в руках плакаты с надписями «Нужно открываться», «Культура умирает, поколение под угрозой». Еще несколько десятков участников акции расположились у входа в здание. Аналогичная акция началась и в Национальном театре Страсбурга.
По данным радиостанции, костяк протеста составляют студенты Национальной консерватории драматического искусства (CNSAD), Высшей школы драматического искусства (Esad) и Школы театра-студии «Аньер». 6 марта к засевшим в театре «Одеон» протестующим приезжала министр культуры Розлин Башло. Она заверила их в том, что продолжит консультации по защите оставшихся без работы артистов и других работников культуры. Тем не менее во вторник культурное подразделение профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) опубликовало призыв «продолжать оккупацию» театров.
Театры, музеи и другие культурные учреждения закрыты во Франции с конца октября, когда в стране во второй раз был введен режим самоизоляции. Согласно предварительному плану, озвученному в конце ноября, их открытие должно было состояться в январе, однако с начала года во Франции наблюдается стабильно высокая заболеваемость COVID-19 — более 20 тыс. случаев в сутки, — из-за чего власти постоянно откладывают открытие ресторанов, театров и музеев и до сих пор не была озвучена даже примерная дата, когда это может произойти.
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