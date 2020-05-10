Во Франции продлили режим чрезвычайного положения до 10 июля

Французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты парламента Франции — Национального собрания.

«После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальной собрание приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения», — отмечается в сообщении.

Ранее этот документ был одобрен в Сенате (верхняя палата парламента).

Во Франции закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу 24 марта. Согласно документу, в это время правительство может без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе водить запреты на перемещения, устанавливать комендантский час, закрывать определенные группы предприятий и контролировать цены.

В середине апреля президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу до 11 мая. Таким образом, сохраняется ограничение на передвижение, а границы страны остаются закрытыми. При этом, по словам Макрона, после этой даты во Франции постепенно начнут открывать учебные заведения, чтобы успеть подготовить их к новому учебному году. Однако культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля.

В мае глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страна не будет открывать свои государственные границы как минимум до середины июня. Исключения возможны для сотрудников предприятий, продолжающих работу за пределами Франции, или при необходимости ухода за ребенком или больными родственниками.