В Украине опять подорожают железнодорожные билеты

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.
Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.
Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в порожнем состоянии.
По расчетам, повышение тарифов позволит получить «Укрзализныце» в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.
Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.
«Несвоевременность индексации уровня тарифов, отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивают техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава», — говорится в документе.
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