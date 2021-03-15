В Украине опять подорожают железнодорожные билеты

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в порожнем состоянии.

По расчетам, повышение тарифов позволит получить «Укрзализныце» в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

«Несвоевременность индексации уровня тарифов, отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивают техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава», — говорится в документе.