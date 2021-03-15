В Киеве второй день подряд не вакцинировали ни одного человека

В Украине несколько снизились темпы вакцинации. В Киеве при этом в течение 13-14 марта не вакцинировали ни одного человека. Соответствующими наблюдениями поделился системный аналитик Евгений Истребин в Facebook.
По словам замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера, по состоянию на 15 марта в очередь на вакцинацию записались 258 663 украинца, из них наибольшее количество — киевляне (79 436 человек). Несмотря на это, в течение выходных ни один из них не был вакцинирован.
Как отмечает системный аналитик, так же «успешно» проходит компания по вакцинации в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях — там тоже в течение двух суток не вакцинировали ни одного человека.
«Радует Ивано-Франковская область: две дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их, выбросили», — добавил Истребин.
Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тысяч прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель в три тысячи привитых. 9 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации от коронавируса в стране идет не по плану.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016