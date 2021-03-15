В Киеве второй день подряд не вакцинировали ни одного человека

В Украине несколько снизились темпы вакцинации. В Киеве при этом в течение 13-14 марта не вакцинировали ни одного человека. Соответствующими наблюдениями поделился системный аналитик Евгений Истребин в Facebook.

По словам замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера, по состоянию на 15 марта в очередь на вакцинацию записались 258 663 украинца, из них наибольшее количество — киевляне (79 436 человек). Несмотря на это, в течение выходных ни один из них не был вакцинирован.

Как отмечает системный аналитик, так же «успешно» проходит компания по вакцинации в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях — там тоже в течение двух суток не вакцинировали ни одного человека.

«Радует Ивано-Франковская область: две дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их, выбросили», — добавил Истребин.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тысяч прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель в три тысячи привитых. 9 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации от коронавируса в стране идет не по плану.