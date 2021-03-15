«Укрпочта» осталась прибыльной несмотря на пандемию

ПАО «Укрпочта» в прошлом получила 9,2 миллиарда гривен чистого дохода — на 1,4 млрд больше доходов 2019 года, однако прибыль компании сократилась с 600 млн грн до 184,5 млн грн.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Он отметил, что доход в 9,2 миллиарда по итогам 2020 года вдвое больше результата 2016 года, момента прихода новой команды. Несмотря на пандемию компания осталась в «плюсе» и заработала 184,5 млн грн.

«А значит, государство ожидает кроме около 3 млрд грн уплаченных налогов, еще и десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором», — отметил Смелянский.

В то же время, добавил он, «жаль, что эта прибыль уже съедена убыточным тарифом 2021 года вместо инвестиций». Также в компании есть план действий на 2021 год, в частности — начать строительство «первого за 40+ лет автоматического сортировочного центра».