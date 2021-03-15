Польша пока не будет приостанавливать вакцинацию AstraZeneca

Польша приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств, заявил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска журналистам в понедельник.

«Если говорить о вакцине AstraZeneca, то в последние дни вокруг нее много шума», — сказал Краска, уточнив, что в Польше пока не зафиксировали тяжелых последствий ее применения.

«Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.