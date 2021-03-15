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Зеленский подал законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

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Зеленский подал законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду, как неотложный, проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования», который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Как сообщается на сайте главы государства, в случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

«Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы», — заявил Зеленский.

Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов, упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

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Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов президента. Введение электронной системы для уголовных производств воплотит современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.

Уголовно-процессуальный кодекс, электронный документооборот, Владимир Зеленский
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