Войти
Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Донбассе
мирный процесс
Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Донбассе
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку
позиция
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

реформы
RSS

В Украине запретят подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

1804
В Украине запретят подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

Кабинет министров намерен запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть... Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю», — написал он в своем Telegram-канале в среду.

Кроме того, по мнению Дубилета, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив.

По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

«Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса... Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы „ходят“ по кабинетам, упростим и сократим в три-четыре раза», — добавил он.

В планах правительства, как отметил Дубилет, создать единый реестр госслужащих.

«Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты», — написал он.

Читайте также: Стала известна емкость батарей в новых iPhone

По его словам, для внедрения данного механизма необходимо будет «поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ».

«Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев», — подытожил министр.

электронный документооборот, Дмитрий Дубилет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 сентября 2019
Вторник, 17 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016