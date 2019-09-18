В Украине запретят подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

Кабинет министров намерен запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть... Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю», — написал он в своем Telegram-канале в среду.

Кроме того, по мнению Дубилета, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив.

По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

«Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса... Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы „ходят“ по кабинетам, упростим и сократим в три-четыре раза», — добавил он.

В планах правительства, как отметил Дубилет, создать единый реестр госслужащих.

«Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты», — написал он.

По его словам, для внедрения данного механизма необходимо будет «поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ».

«Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев», — подытожил министр.