В Украине запретят подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

Кабинет министров намерен запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
«Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть... Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю», — написал он в своем Telegram-канале в среду.
Кроме того, по мнению Дубилета, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив.
По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.
«Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса... Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы „ходят“ по кабинетам, упростим и сократим в три-четыре раза», — добавил он.
В планах правительства, как отметил Дубилет, создать единый реестр госслужащих.
«Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты», — написал он.
По его словам, для внедрения данного механизма необходимо будет «поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ».
«Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев», — подытожил министр.
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