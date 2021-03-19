В Украине за сутки 15850 новых случаев COVID-19 – это рекорд с начала года

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 4 592 человека, умерло 262 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 444 человека; летальных случаев — 262; выздоровело — 4 592 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 519 926 человек, 29 515 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 248 782 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.