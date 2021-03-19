В Киевской области тоже могут ввести жесткие ограничения

Жесткие карантинные ограничения в Украине продолжат вводить по региональному принципу в соответствии с ситуацией с распространенностью там заболеваемости COVID-19, в Киевской области возможно введение жестких ограничений, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Сейчас сделано так, что закрываем именно регионами. В Киеве сейчас плохо, на Ивано-Франковщине, на Закарпатье, Житомирской, Винницкой — они закрыты, в Киеве также закрывают. Но, например, на Днепропетровщине или Харьковщине 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Именно поэтому идем закрытием регионов. Думаю, что и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там также есть проблемы», — рассказал Тимошенко в эфире программы «Право на власть», в ночь на пятницу.
Тимошенко отметил, что несколько недель назад, когда ситуация ухудшилась в Ивано-Франковской области, там процент занятых мест не снижался, то есть постоянно росло число пациентов.
«Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все. Поэтому очень просим, чтобы все соблюдали требования», — пояснил заместитель главы ОП.
Напомним, вчера власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016