В Киевской области тоже могут ввести жесткие ограничения

Жесткие карантинные ограничения в Украине продолжат вводить по региональному принципу в соответствии с ситуацией с распространенностью там заболеваемости COVID-19, в Киевской области возможно введение жестких ограничений, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Сейчас сделано так, что закрываем именно регионами. В Киеве сейчас плохо, на Ивано-Франковщине, на Закарпатье, Житомирской, Винницкой — они закрыты, в Киеве также закрывают. Но, например, на Днепропетровщине или Харьковщине 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Именно поэтому идем закрытием регионов. Думаю, что и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там также есть проблемы», — рассказал Тимошенко в эфире программы «Право на власть», в ночь на пятницу.

Тимошенко отметил, что несколько недель назад, когда ситуация ухудшилась в Ивано-Франковской области, там процент занятых мест не снижался, то есть постоянно росло число пациентов.

«Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все. Поэтому очень просим, чтобы все соблюдали требования», — пояснил заместитель главы ОП.

Напомним, вчера власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.